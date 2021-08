4 agosto 2019: Bennacer diventa ufficialmente un giocatore del Milan

Esattamente due anni fa Ismael Bennacer diventava un calciatore del Milan. L'algerino arrivò dall'Empoli per 16 milioni di euro più 1 di bonus

Il 4 agosto di due anni fa, il Milan ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’Empoli per il trasferimento in rossonero di Ismael Bennacer sulla base di 16 milioni di euro più 1 di bonus.

Il percorso dell'algerino in rossonero ha conosciuto diversi momenti. Dapprima il numero 4 ebbe bisogno di qualche mese di ambientamento prima di sfoggiare tutte le sue qualità. Grande recupera palloni e ottimo regista con la palla tra i piedi, il classe 1997 si è rivelato essere uno dei titolarissimi del Milan di Stefano Pioli. Nella scorsa stagione, però, la sfortuna ha deciso di accanirsi contro di lui. I tantissimi infortuni patiti non gli hanno permesso di giocare buona parte degli incontri a disposizione. Attualmente positivo al Covid, non vede l'ora di tornare a mettere in campo tutte le sue doti. Milan, casting per la trequarti: interessa anche Dani Ceballos.