29 gennaio 2012 – Milan-Cagliari 3-0: ultimo gol di Ambrosini in rossonero

Esattamente 9 anni fa oggi, il 29 gennaio 2012, il Milan batteva il Cagliari in campionato 3-0 e Massimo Ambrosini metteva a segno il suo ultimo gol in rossonero. L’ex capitano milanista, entrato in campo 67′ al posto di Seedorf, segnò il gol del definitivo 3-0 al 75′ con un preciso esterno destro da appena dentro l’area di rigore su assist di Emanuelson. Le altre due reti vennero segnate da Zlatan Ibrahimovic e Antonio Nocerino.

