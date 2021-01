28 Gennaio 2020, Milan-Torino 4-2: rossoneri in Semifinale di Coppa Italia

Milan-Torino, un anno fa la conquista della Semifinale di Coppa Italia

E' passato esattamente un anno dalla vittoria del Milan contro il Torino per 4-2. Un match che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di conquistare la Semifinale della competizione, poi persa contro la Juventus. Dopo il vantaggio di Giacomo Bonaventura al minuto 12′, l'insolita doppietta del difensore Bremer ha capovolto e spaventato il Milan, capace di pareggiare con Hakan Calhanoglu soltanto al 91′. Ai supplementari, i rossoneri hanno poi completato la rimonta ai tempi supplementari con un altro un gol del turco, prima che Zlatan Ibrahimovic chiudesse definitamente i giochi. Un gol storico per lo svedese, perché il primo a San Siro dopo il ritorno in rossonero.