28 febbraio 2018 – Coppa Italia, Lazio-Milan: rigore decisivo di Romagnoli

28 febbraio 2018 – Coppa Italia, Lazio-Milan 4-5

Esattamente 3 anni fa oggi (il 28 febbraio 2018), il Milan otteneva il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Lazio grazie al rigore decisivo di Alessio Romagnoli. Una finale conquistata dopo due gare davvero equilibrate tra la squadra di Rino Gattuso e quella di Simone Inzaghi. Non bastano, infatti, 180 minuti per decretare un vincitore. Si va prima ai supplementari e infine ai calci di rigore, dove il Milan parte malissimo con gli errori di Montolivo e Ricardo Rodriguez. Anche la Lazio sbaglia prima con Milinkovic Savic, poi Lucas Leiva e infine Luiz Felipe. Romagnoli, tifoso laziale, dal dischetto segna il gol decisivo per il 5-4 finale.