28 agosto 2013: il Milan accede ai gironi di Champions per l’ultima volta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 28 agosto di 7 anni fa, il Milan si qualificava ufficialmente per l’ultima volta nella sua storia ai gironi di Champions League.

Dopo aver pareggiato 1-1 l’andata dello spareggio contro il PSV in Olanda, a San Siro, i rossoneri vinsero nettamente per 3-0. Per gli uomini di Massimiliano Allegri andarono a segno Kevin Prince Boateng (doppietta) e Mario Balotelli. Il PSV di Philip Cocu dovette accontentarsi di disputare l’Europa League. Da segnalare che il Milan, appena 2 giorni dopo questa doppietta, cedette il ghanese Boateng allo Schalke 04.

