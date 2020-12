26 Dicembre 1989: Milan, Van Basten vince il suo secondo Pallone d’Oro

Milan, Van Basten e il secondo Pallone d’Oro consecutivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 31 anni fa uno dei giocatori più forti della storia del Milan riceveva il suo secondo Pallone d'Oro consecutivo. Marco Van Basten, con i suoi gol europei, portò il Milan alla vittoria in Coppa dei Campioni con una splendida doppietta contro la Steaua Bucarest e non solo: rete decisiva contro il Werder ai Quarti e gol capolavoro contro il Real Madrid in semifinale. Qualche mese dopo arrivò il trionfo anche in Coppa Intercontinentale. Una curiosità che sottolinea lo strapotere rossonero in quegli anni è testimoniata dalla classifica finale di quell'edizione del premio: dopo l'olandese, la rivista francese piazza Franco Baresi al secondo posto e Franck Rijkaard al terzo.