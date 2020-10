25 ottobre 2015: Milan, inizia ufficialmente l’era ‘Gigio’ Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un inizio di stagione 2015/2016 non molto positivo per il Milan, l’allora allenatore Sinisa Mihajlovic, ebbe il coraggio di lanciare fra i pali della porta rossonera, Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma, appena 16 anni e mezzo, si mise subito in mostra e non uscì più dai pali rossoneri. Da terzo a primo portiere di colpo. Dopo aver fatto tutte le giovanili con il Milan, Donnarumma debuttò in prima squadra il 25 ottobre 2015 nella partita interna contro il Sassuolo. Quel match, vide i rossoneri vincere per 2-1. Dopo il vantaggio su rigore di Carlos Bacca, ecco il pareggio neroverde di Domenico Berardi. Calcio di punizione diretto e gol. A pochi minuti dalla fine, a decidere l’incontro fu il brasiliano Luiz Adriano. Da allora, per ‘Gigio’, oltre 215 partite giocate con il Diavolo. Sono passati già 5 anni da quell’esordio, sembra di più perché il portiere campano non ha ancora compiuto 22 anni.

Ora, c’è la telenovela rinnovo che lo riguarda. Mino Raiola è agguerrito e spinge il suo assistito lontano dal Milan. In attesa di capire come andrà a finire, sosteniamo il talento rossonero. RINNOVO DONNARUMMA, LE ULTIME >>>