25 gennaio 1984 – Ex Milan – Buon compleanno a Robinho

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Robson de Souza, meglio noto come Robinho, oggi compie 37 anni. Il giocatore brasiliano arrivò al Milan il 31 agosto del 2010 dal Manchester City per 18 milioni di euro. Alla prima stagione in rossonero, quasi sempre titolare in attacco insieme ad Ibrahimovic, ha vinto Scudetto (segnando 14 gol) e Supercoppa italiana.

Negli anni successivi ha subito un calo di rendimento, come tutta la squadra, e non è più riuscito ad imporsi, fino a perdere definitivamente il posto da titolare. Lasciò il Milan il 7 agosto del 2014 per tornare al club che l’aveva lanciato, i brasiliani del Santos. In rossonero ha disputato 144 gare ufficiali nel Milan con 32 gol.

Tanti auguri Robinho! Calciomercato Milan, in vista uno scambio con la Juventus? Vai alla news >>>