24 novembre 2004, Milan-Shakhtar 4-0: super Kaka e Crespo

Amarcord Milan-Shakhtar 4-0: doppiette di Kaka e Crespo nel 2004

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 16 anni fa, il Milan batteva lo Shakhtar Donetsk 4-0 a San Siro. La sfida, valevole per i gironi della Champions League 2004/2005, fu giocata davanti a un pubblico composto da oltre 35.000 unità, e vide i rossoneri di Carlo Ancelotti annientare la squadra ucraina grazie alle doppiette di Ricardo Kaka ed Hernan Crespo.

I gol arrivarono tutti nel secondo tempo, in quanto, la prima frazione di gioco fu piuttosto equilibrata. Il cammino del Milan in quella Champions League fu ottimo, infatti arrivò fino alla finale poi persa ai rigori contro il Liverpool. Kaka e Crespo furono protagonisti anche nel proseguimento della stagione per il Milan, e non solo in questo match contro gli uomini di Mircea Lucescu.

Ad arbitrare questa partita fu il belga Frank De Bleeckere. Un caldo stadio Giuseppe Meazza, assistette ad un'ottima prova di un Milan, che all'epoca, era stellare.