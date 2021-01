24 gennaio 1870 – Il Milan festeggia il compleanno di Kilpin

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan festeggia oggi il 151esimo compleanno di Herbert Kilpin, ex calciatore dei rossoneri e fondatore della società. Il 24 gennaio 1870, infatti, nasceva a Nottingham l'ex difensore, centrocampista prima, poi allenatore e fondatore di una gloriosa società come quella rossonera. Alcuni mesi fa, il Milan ha dedicato la rotonda all'esterno di via Aldo Rossi proprio a Herbert Kilpin, una bellissima iniziativa in ricordo del suo fondatore.