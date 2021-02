24 febbraio 2008 – Milan-Palermo 2-1: vittoria in rimonta

24 febbraio 2008 – Milan-Palermo 2-1

Esattamente 13 anni fa (il 24 febbraio 2008), il Milan di Ancelotti si imponeva a San Siro in rimonta 2-1 contro il Palermo di Guidolin. Partita spigolosa, con i rosanero che vanno addirittura in vantaggio dopo 9′ con la bestia nera Mark Bresciano. Il Milan si rimette in piedi quasi subito e pareggia con Massimo Ambrosini al 24′ riaprendo la gara. Tra miracoli del portiere rosanero Fontana e qualche brivido di troppo per il Milan, a decidere la sfida ci pensa proprio Pippo Inzaghi, da poco in campo, che in pieno recupero si tuffa da rapace d’area su un cross di Gourcuff, beffando Fontana e regalando 3 punti al Milan.

