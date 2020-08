24 agosto 2017: Milan, esordio per l’allora minorenne Matteo Gabbia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 24 agosto di 3 anni fa, esordiva in prima squadra con il Milan il giovanissimo difensore centrale Matteo Gabbia.

Non ancora 18enne (li avrebbe compiuti il successivo 21 ottobre), dopo aver fatto le giovanili con il club rossonero, ecco che l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella, gli diede un’opportunità. La partita in questione era Skendija-Milan, ritorno dei preliminari di Europa League di quella stagione.

Gabbia entrò al 28esimo del secondo tempo prendendo il posto di Manuel Locatelli. Per la cronaca il match terminò 0-1 (rete di Patrick Cutrone) in favore dei rossoneri, che bissarono la vittoria dopo il 6-0 della partita di andata giocata a San Siro la settimana prima. Gabbia, dopo il prestito alla Lucchese in Serie C, è tornato al Milan e in questa stagione ha trovato anche spazio per via degli infortuni accorsi a Leo Duarte e Mateo Musacchio.

