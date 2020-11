23 novembre 2005, Fenerbahçe-Milan 0-4: uragano Shevchenko | News

Fenerbahçe-Milan 0-4: quaterna di Shevchenko nel 2005

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 23 novembre di 15 anni fa, Andriy Shevchenko segnò 4 gol nella sfida di Champions League contro il Fenerbahçe.

Il Milan, allenato all’epoca da Carlo Ancelotti, si impose per 0-4 in terra turca, con appunto il grande show dell’ucraino. Era un Milan stellare quello, che poteva permettersi di tenere in panchina 90 minuti Filippo Inzaghi.

Quel giorno, allo stadio ‘Şükrü Saracoğlu‘ erano presenti oltre 51mila spettatori. Era una sfida valida per il Gruppo E di Champions League. Shevchenko mise a segno un poker segnando sia di destro che di sinistro.

Una delle tante grandissime prestazioni del fenomeno ucraino con il Milan, che in carriera ha segnato con i rossoneri ben 175 gol.

