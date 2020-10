22 ottobre 2016: il Milan batte la Juventus con un gol di Locatelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 22 ottobre 2016 il Milan giocò in Serie A una delle classiche e storiche partite del calcio italiano contro la Juventus. Protagonista assoluto del match fu Manuel Locatelli, autore dell’1-0 con cui i rossoneri si imposero sui bianconeri di Massimiliano Allegri. Sulla panchina del Milan c’era Vincenzo Montella, che dopo l’infortunio accorso a Riccardo Montolivo, fece giocare con più continuità Locatelli. Per l’allora 18enne Locatelli, quel gol contro la Juve rappresentò la consacrazione nel grande calcio, oltre che essere il secondo in Serie A. Nato a Lecco nel 1998, Locatelli quel giorno regalò una gioia immensa ai tifosi del Milan dato che la loro squadra non batteva i campioni d’Italia in carica da 4 anni. Attualmente Locatelli è un punto fermo del Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi. A 22 anni, il centrocampista ha un futuro tutto da scrivere davanti a sé. Peccato che al Milan non sia stato confermato dopo la stagione poco brillante avuta nel 2017/2018.

