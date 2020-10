22 ottobre 1969: il Milan è sul tetto del mondo per la prima volta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 51 anni fa, il Milan alzava al cielo la sua prima Coppa Intercontinentale della storia.

Sotto la guida tecnica di Nereo Rocco, i rossoneri, pur perdendo il ritorno in Argentina per 2-1 contro l’Estudiantes, riuscirono a laurearsi campioni del mondo. Bastò la ampia vittoria dell’andata per 3-0. In questo ritorno, Gianni Rivera portò anche il vantaggio il Diavolo, che verso la fine del primo tempo si vece rimontare e superare dai gol di Marcos Conigliaro e Ramon Aguirre Suarez. Nella ripresa, gli attacchi del club di La Plata furono sventati dall’ottima difesa del Diavolo. Così, allo stadio ‘La Bombonera’ di Buenos Aires, il Milan di Rocco si laureò campione del mondo.

Dal punto di vista ambientale però, le cose non furono così semplici. Secondo l’ex milanista Giovanni Lodetti, infatti, i giocatori rossoneri al loro ingresso in campo ricevettero addosso del caffè bollente. Successivamente, durante le foto di rito vennero presi a pallonate dai giocatori avversari, e ancora la partita e il dopo partita si trasformarono in un’autentica caccia all’uomo.

