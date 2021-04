22/04/1979, l’ultimo gol con il Milan di Gianni Rivera | News

42 anni fa la leggenda del Milan, Gianni Rivera, segnava la sua ultima rete con la maglia rossonera nel match contro il Verona

Enrico Ianuario

Quella tra Gianni Rivera e il Milan è una storia d'amore che ogni ragazzino che si appresta a dare dei calci ad un pallone dovrebbe studiare. Un po' come si fa con i libri di storia tra i banchi di scuola, perché è proprio di questa che si tratta. "L'Abatino" - così soprannominato dal grande Gianni Brera per via "della sua eleganza e della sua dote tecnica eccellente ma dotato di una scarsa potenza fisica" - ha vestito la maglia rossonera per ben 19 anni consecutivi, dal 1960 al 1979. I giovani dai capelli bianchi ricorderanno con tanto piacere, ma anche con tanta nostalgia, il calciatore che fu: uno dei più grandi numeri 10 della storia del calcio italiano e internazionale.

Con il Milan ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Tre campionati, quattro Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, due Coppe Intercontinentali e due Coppe dei Campioni. Senza dimenticare che a livello individuale ha ricevuto il massimo riconoscimento: il pallone d'oro. E' lì che, nel lontano 1969, Rivera non fu solo "L'Abatino" ma divenne il "Golden Boy". E Golden lo era per davvero, perché ogni pallone toccato, anzi accarezzato, diventava oro. Non era solo un calciatore, non era solo un numero 10, non era solo il capitano del Milan. Rivera è stato il Milan. Proprio per questo motivo, ancora oggi è amato anche dai tifosi rossoneri che mai (purtroppo) hanno avuto la fortuna di vederlo all'opera sui campi di gioco.

Mai avrebbe immaginato all'inizio della sua carriera di diventare un vero e proprio pilastro della storia del Milan, ma il buon Gianni è riuscito a compiere una straordinaria impresa. Tra le pagine di storia rossonera, si possono leggere le presenze e i gol di Rivera con la maglia del 'Diavolo'. 658 presenze e 164 gol. Numeri incredibili per un calcio di tre epoche fa. Un calcio dove le pay tv erano inesistenti e a malapena si iniziavano a vedere gli sponsor sulle maglie. Un calcio lontanissimo da quello di oggi, quasi preistorico, ma distante dall'avidità del denaro che circola oggi come se fosse normale. E proprio oggi, ma del 22 aprile del 1979, il Golden Boy firmava la sua ultima rete in un Milan-Verona. E se ve lo foste chiedendo, anche lì il Milan vinse: 1-2, gol di Calloni a cui risposero i milanisti Novellino e, appunto, Rivera.