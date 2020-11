21 Novembre 2012, Anderlecht-Milan: la splendida rovesciata di Mexes

Milan, la stupenda rovesciata di Mexes in Champions League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono passati esattamente 8 anni da uno dei gol più belli della storia recente e non solo del Milan. Nel corso del match Anderlecht-Milan di Champions League, Philippe Mexes si rese protagonista di un gesto tecnico a dir poco spettacolare. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arrivò al difensore francese, che decise di concludere a rete con una rovesciata da posizione defilata. Un colpo di genio che non permise al portiere belga di intervenire: palla in rete con un pallonetto preciso e inaspettato. Il match terminò per 3-1 a favore dei rossoneri grazie ai gol di Stephan El Shaarawy e Alexandre Pato.