21 maggio 2016: il Milan di Brocchi perse la finale di Coppa Italia

MILAN NEWS – La stagione 2015/2016 fu tribolata per il Milan. Con Sinisa Mihajlovic in panchina le cose non andarono benissimo, ma il tecnico serbo, conquistò comunque la finale di Coppa Italia

A poche giornate dal termine del campionato, Silvio Berlusconi esonerò Mihajlovic e al suo posto mise Cristian Brocchi. Toccò proprio a Brocchi allenare la squadra nella finale di Coppa Italia che si giocò il 21 maggio 2016. Quella partita fu giocata molto bene dal Milan, che, se vogliamo dirla tutta, avrebbe meritato la vittoria. Ma la Juventus di Massimiliano Allegri era una squadra esperta e superiore ai rossoneri. I tempi regolamentari si conclusero 0-0 e il match venne deciso al 110º minuto dall’attaccante Alvaro Morata.

Il Milan perse, ma si “vendicò” la stagione successiva vincendo la Supercoppa Italiana (ultimo trofeo in bacheca per il Milan) proprio contro la Juventus.

