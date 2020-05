Calciomercato Milan – Ecco le intenzioni del fondo Elliott su Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – La situazione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016, è chiara e nota e tutti.

Il contratto di Donnarumma con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2021 e, pertanto, in estate, qualora non si arrivi ad un accordo per il rinnovo dello stesso, l’estremo difensore del Diavolo, che percepisce 6 milioni di euro netti l’anno, verrà ceduto al miglior offerente.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, vorrebbe trattenere Donnarumma: tanto, però, dipenderà dal progetto tecnico e dai sacrifici economici che i rossoneri saranno disposti a fare per tenerlo a Milano.

