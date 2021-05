2 maggio 2004, Milan-Roma 1-0: il gol scudetto di Sheva (Video)

Sono trascorsi esattamente 17 anni dalla vittoria del 17° scudetto da parte del Milan. Ecco il gol di Andriy Shevchenko contro la Roma

Giornata di grandi anniversari anniversari per il Milan. Oltre a ricordare la famosissima 'partita perfetta' contro il Manchester United, i tifosi rossoneri difficilmente avranno dimenticato il gol di Andriy Shevchenko contro la Roma di 17 anni fa. Un colpo di testa, arrivato su assist perfetto di Ricardo Kakà, che non ha regalato al Diavolo il 17° scudetto della sua storia. In quella stagione l'ucraino si laureò capocannoniere grazie ai suoi 24 gol. Ecco il video.