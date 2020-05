18 Maggio 1994 – Milan-Barcellona 4-0, trionfo rossonero ad Atene (Video)

MILAN NEWS – Un ricordo dolcissimo per i tifosi del Milan compie 26 anni. Come oggi il Diavolo vinceva la Coppa dei Campioni ad Atene nel 1994 contro il Barcellona di Johan Cruijff. Un match in cui i rossoneri erano tutt’altro che favoriti, considerando anche le pesanti assenze in difesa di Franco Baresi e Alessandro ‘Billy’ Costacurta. Poco male, perché la squadra di Fabio Capello ha demolito i blaugrana con una prestazione da manuale. I profili social del Milan hanno condiviso un video di quella straordinaria notte.

Intanto Lucas Paqueta è molto vicino alla cessione: ecco i club interessati, continua a leggere >>>