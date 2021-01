17 gennaio 2016 – Milan-Fiorentina 2-0: il ritorno di Boateng

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 17 gennaio di 5 anni fa, il Milan di Sinisa Mihajlovic si impone sulla Fiorentina di Paulo Sousa 2-0. Nella vittoria di San Siro andarono in gol Carlos Bacca e Kevin-Prince Boateng che pochi giorni prima era stato annunciato dai rossoneri (la sua seconda avventura col club di via Aldo Rossi). Il Boa sottoscriverà col Milan un contratto fino al 30 giugno, per poi lasciare nuovamente il capoluogo lombardo e volare in Spagna al Las Palmas.