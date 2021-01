17 gennaio 2007 – Il Milan ufficializza l’arrivo di Marco Storari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 14 anni fa oggi, il Milan ufficializzava l’acquisto di Marco Storari dal Messina. Il sito rossonero riportava: “Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Marco Storari, 30 anni, portiere proveniente dal Messina, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2010”. L’ex estremo difensore del Milan venne scelto come vice Dida, vincendo la concorrenza di altri pretendenti come Matteo Sereni.

Storari rimase solo alcuni mesi per poi passare in prestito al Levante in Spagna e in seguito al Cagliari e alla Fiorentina. Tornò al Milan nella stagione 2009-10 (7 presenze fino a gennaio), ma a metà anno passò alla Sampdoria. Storari dopo gli anni alla Juventus e di nuovo al Cagliari tornò al Milan a gennaio 2017 – 10 anni dopo il suo primo contratto coi rossoneri – e dopo una stagione e mezzo, nell'estate 2018 annunciò il suo ritiro dal calcio.