15 febbraio 2011, rissa tra Gattuso e Joe Jordan | News

Milan-Tottenham 15/02/2011, lo scontro Gattuso-Jordan

Il 15 febbraio di dieci anni fa andava in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham. La partita finì con la vittoria degli Spurs grazie ad una rete di Peter Crouch, ma quell’evento è ricordato soprattutto per un altro episodio. Infatti è in quella serata che avvenne l’epico scontro tra Gennaro Gattuso e Joe Jordan, allora secondo allenatore della squadra inglese ed ex calciatore del Milan. Al caro Gattuso non erano andate giù alcune parole di Jordan rivolte ai giocatori rossoneri e la rissa al termine della gara fu inevitabile. All’ ex numero 8 gli venne rifilata una squalifica di cinque giornate. La squadra allora allenata da Allegri, con il risultato di 0-0 al ritorno, venne eliminata dalla competizione.

