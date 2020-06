14 giugno 1989, il Milan vince la Supercoppa Europea contro la Sampdoria

MILAN NEWS – Sono passati esattamente 31 anni dalla vittoria del Milan in Supercoppa Italiana contro la Sampdoria. Curiosità: questa è stata la prime edizione di sempre di questa competizione. Il match inizia subito in salita per i rossoneri, che si trovano sotto di un gol dopo 14 minuti. Il vantaggio dei blucerchiati dura soltanto 4 minuti, prima del gol Frank Rijkaard su assiti di Marco Van Basten. Al 73esimo, poi, è Graziano Mannari a regalare al Milan il trofeo, segnando in gol del definitivo 2-1.

