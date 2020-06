Calciomercato Milan – Si pensa già al futuro tra incedibili e obiettivi: la lista

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’ dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan sta già programmando la prossima stagione. Oltre agli acquisti, c’è da trattenere in rosa alcuni giocatori attuali: nella lista sono presenti Gianluigi Donnarumma (sempre più convito di rimanere al Milan), Theo Hernandez, Alesso Romagnoli, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

Il primo colpo è già stato messo a segno e si tratta di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 proveniente dal Lione, che domani arriverà a Milano per sostenere le classiche visite mediche di rito. Ma non può finire qua, perché il Diavolo ha diversi obiettivi per ogni reparto. Per la difesa si pensa sempre a Tanguy Kouassi, di proprietà del Psg ma che non rinnoverà il suo contratto con i francesi. Oltre al classe 2002, si pensa sempre a Nikola Milenkovic della Fiorentina, che potrebbe rientrare in un possibile scambio con Lucas Paqueta.

Per il centrocampo i nomi sono i soliti noti: Florentino Luis del Benfica e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. L’ungherese, in particolare, ha stupito negli ultimi con una fantastica tripletta ed è seguito da diversi club in giro per l’Europa. Per quanto riguarda l’attacco il nome forte è sempre quello di Luka Jovic, che andrebbe a formare con Rebic la coppia che tanto ha fatto bene all’Eintracht Francoforte.

Tra incedibile e probabili nuovi acquisti c’è anche chi, come Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, ha il futuro segnato. L’allenatore rossonero sta convivendo da mesi con le voci che vogliono Ralf Rangnick sulla panchina rossonera, voci che dovrebbero concretizzarsi soprattutto dopo l’uscita dalla Coppa Italia. Per Ibra, invece, il litigio avuto con Ivan Gazidis nei giorni scorsi non ha fatto che spingerlo sempre di più lontano dal Milan.

