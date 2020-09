13 settembre 1958: Milan, sonora vittoria contro il Padova di Nereo Rocco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 13 settembre di 62 anni fa, il Milan vinceva in Coppa Italia per 8-1 contro il Padova allenato da Nereo Rocco.

Grande mattatore di quella partita fu, tanto per cambiare, Josè Altafini che segnò 3 gol. Le altre reti rossonere furono siglate da Giancarlo Danova (doppietta), Ernesto Grillo, Vincenzo Occhetta e Carlo Galli. Per ‘il Paròn’ triestino, quella con il Padova fu un’importante esperienza come tecnico, dato che negli anni successivi arrivò proprio la chiamata milanista.

Nonostante quella sconfitta pesante in Coppa Italia, Rocco guidò il club veneto al settimo posto in Serie A. Il Milan allenato da Luigi Bonizzoni e Giuseppe Viani, quell’anno vinse il campionato.

