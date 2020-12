13 Dicembre 2004, 16 anni fa Shevchenko riceveva il Pallone d’Oro

13 Dicembre 2004, Shevchenko Pallone d’Oro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un giorno che rimarrà sempre nella memoria dei tifosi rossoneri, ma soprattutto in quella di Andriy Shevchenko. Esattamente 16 anni fa, 'il Re dell'Est' riceveva il tanto ambito Pallone d'Oro dopo una stagione strepitosa culminata con lo scudetto vinto dal Milan nel maggio 2004. Un'annata trionfale in campionato in cui l'ucraino si è anche laureato capocannoniere del torneo. Nella classifica finale del premio individuale più importante è arrivato davanti a Deco e Ronaldinho, rispettivamente secondo e terzo. Presenti in lista anche altri due giocatori del Milan, Ricardo Kakà (vincitore nel 2007) e Paolo Maldini.