13 aprile 2017: Milan, ufficiale la cessione di Berlusconi a Yonghong Li

Esattamente 4 anni fa, finì la storia d'amore fra Silvio Berlusconi e il Milan: la Fininvest vendette il club all'imprenditore cinese Yonghong Li

Ricorre oggi il quarto anniversario di una pagina storica per il Milan: il 13 aprile del 2017, infatti, Silvio Berlusconi cedette in maniera ufficiale il club rossonero a Yonghong Li. Dopo mesi di trattative fra le parti, la Fininvest, comunicò di aver ceduto la totalità delle quote del Milan. Berlusconi acquistò i rossoneri il 20 febbraio 1986, restando proprietario del club per poco più di 31 anni. Durante il periodo in cui deteneva la maggioranza azionaria, il “Cavaliere” vinse ben 29 trofei ufficiali: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Coppe Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club. L'imprenditore cinese rimase a capo del club rossonero per poco più di un anno quando, a causa del mancato pagamento del debito con il fondo Elliott, sparì senza preavviso abbandonando il Milan nelle mani del fondo americano.