13 aprile 2017: Berlusconi vende ufficialmente il Milan a Yonghong Li

NEWS MILAN – Sono passati 3 anni esatti, era il 13 aprile 2017, da quando Silvio Berlusconi vendette ufficialmente il Milan all’imprenditore cinese Yonghong Li.

Dopo mesi di trattative fra i due, la holding della famiglia Berlusconi, la Fininvest, comunicò di aver ceduto la totalità delle quote del Milan in suo possesso. Berlusconi acquistò i rossoneri il 20 febbraio 1986, restando proprietario del club per poco più di 31 anni. Durante il periodo in cui deteneva la maggioranza azionaria, il “Cavaliere” vinse ben 29 trofei ufficiali: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Coppe Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club.

Per tutta la durata della presidenza Berlusconi, ci fu un’altra persona chiave per gli splendidi successi rossoneri: l’amministratore delegato Adriano Galliani. Grazie a tutto ciò che hanno vinto nella loro carriera rossonera Berlusconi e Galliani sono ancora oggi il Presidente e l’AD più vincenti della storia del calcio.

Per gran parte di quegli anni il capitano milanista fu l'attuale dirigente Paolo Maldini, che proprio ieri ha rilasciato delle dichiarazioni, cariche di nostalgia, al riguardo.