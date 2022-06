12 giugno 1955: il Milan batte la SPAL e vince il suo quinto Scudetto

Nella giornata di oggi, 12 giugno, si ricorda la vittoria aritmetica per il Milan dello Scudetto 1954-1955, il quinto della storia rossonera

Era il 12 giugno 1955 e, con un sonoro 6-0 rifilato alla SPAL, il Milan vinceva il suo quinto Scudetto. La stagione segna per i rossoneri l’importante passaggio dalla presidenza Trabattoni e quella di Andrea Rizzoli. Il Milan parte a razzo e vince 9 delle prime 10 partite. In campo c'è gente del calibro di Cesare Maldini, Juan Alberto Schiaffino e Gunnar Nordahl. In panchina Guttmann.