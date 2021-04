12/04/2005, Inter-Milan 0-3: il derby di Champions vinto dai rossoneri

16 anni fa il Milan vinse 3-0 a tavolino contro l'Inter nel ritorno dei quarti di Champions: in quella gara Dida venne colpito da un petardo

Sedici anni fa il Milan vinceva contro l'Inter uno dei derby più caldi e incredibili di sempre. Si trattava della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, gara che è passata alla storia per un evento sgradevole. Infatti la partita venne sospesa e poi terminata con il risultato di 3-0 a tavolino in favore dei rossoneri - i quali stavano conducendo per 1-0 grazie alla rete di Shevchenko - perché un tifoso dell'Inter riuscì a colpire il portiere del Milan, Nelson Dida, con un petardo. La squadra allora allenata da Ancelotti, dunque, ottenne in questo modo il pass per le semifinali contro il PSV Eindhoven. Riguardo il mercato, Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.