11 maggio 2001, Inter-Milan 0-6: ecco il derby integrale (VIDEO)

Oggi ricorre l'anniversario del famoso 11 maggio 2001, data storica in cui il Milan sconfisse l'Inter per 0-6. Ecco il video del match

Oggi ricorre il 20° anniversario del famoso derby Inter-Milan 0-6, quello che non può essere dimenticato. Beh, del resto è il coro della Curva Sud inventato per l'occasione a 'dirlo'. Quell'11 maggio è storico per mille motivi. Partiamo dai due allenatori: Cesare Maldini per i rossoneri, Marco Tardelli per i nerazzurri. L'arbitro era Pierluigi Collina. Doppiette per Comandini e Shevchenko, gol di Giunti e chiusura finale di Serginho: proprio il brasiliano è stato letteralmente imprendibile per i nerazzurri. Una prestazione davvero incredibile: oltre al gol, quello del 6 a 0, anche tre assist. Il Milan ha pubblicato sul proprio canale Youtube l'intero match con la telecronaca di Mauro Suma.