11 aprile 2007, il Milan vince 2-0 contro il Bayern Monaco in trasferta

ULTIME NEWS MILAN – Un giorno speciale per il Milan quello di oggi. Esattamente 13 anni fa, infatti, la squadra allenata da Carlo Ancelotti espugnò l’Allianz Arena di Monaco in Champions League contro il Bayern Monaco. La gara d’andata a San Siro, terminata 2-2, costrinse i rossoneri all’impresa in Germania, poi avvenuta grazie ad uno 0-2 firmato Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi. Un match capolavoro che permise al Milan di approdare in semifinale contro il Manchester United, tutto il resto è storia. Intanto la rivoluzione ‘straniera’ per il Milan è pronta, continua a leggere >>>

