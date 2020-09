10 settembre 1995: Milan-Udinese 2-1, primo gol di Baggio (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 10 settembre di 25 anni fa, Roberto Baggio realizzò il suo primo gol con la maglia del Milan. Era la seconda giornata del campionato di Serie A 1995/1996 e a San Siro si giocava Milan-Udinese.

La partita fu vinta dagli uomini di Fabio Capello per 2-1 grazie alla rete messa a segno da Baggio, di testa, su assist di George Weah. L’altra rete rossonera fu un autogol di Raffaele Sergio. Per i friulani siglò la marcatura Paolo Poggi. Baggio in carriera ha giocato 2 anni con il Milan, realizzando in totale 19 gol in 67 partite. Il ‘Divin Codino’ è considerato ancora oggi uno dei giocatori italiani più forti di sempre.

