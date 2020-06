1 giugno 1997 – Milan, l’addio al calcio di Mauro Tassotti

ULTIME NEWS – L’1 giugno 1997 non è solamente ricordata per essere l’ultima partita di Franco Baresi ma anche quella di Mauro Tassotti, altra immensa leggenda del calcio italiano e del Milan. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio e aver vestito la maglia biancoceleste per due stagioni, Tassotti passa al Milan nel 1980 e ci rimarrà, appunto, fino al 1997. Grande pedina della squadra degli immortali di Arrigo Sacchi prima e di Fabio Capello poi, Tassotti totalizzerà coi rossoneri la bellezza di 583 presenze con 10 reti segnate.

Palmares dell’ex terzino ricchissimo: 5 campionati, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Mitropa, 3 Coppe dei Campioni, 3 Supercoppa Uefa, 2 Coppe Intercontinentali. Dopo tanti anni da vice allenatore con Ancelotti prima e Allegri poi, oggi Tassotti è il vice di Andriy Shevchenko nella nazionale ucraina. Oggi, però, è anche un altro importante anniversario che vede protagonista Arrigo Sacchi>>>

