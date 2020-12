1 dicembre 1985: Milan, Paolo Rossi realizza le sue prime reti in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’eroe mondiale di Spagna 1982 Paolo Rossi, arrivò al Milan verso la fine della sua carriera nell’estate 1985.

Nel derby contro l’Inter dell’1 dicembre 1985, Rossi segnò 2 dei suoi 3 gol totali segnati in carriera con la maglia rossonera. Quei due gol furono i primi per lui in maglia Milan, e lo resero il primo calciatore di sempre a realizzare almeno una doppietta nella prima stracittadina milanese giocata. Oggi condivide questo record con Gianni Comandini che nel suo primo derby giocato, il famoso 6-0 dell’11 maggio 2001, mise a segno anche lui 2 reti. Rossi rimase al Milan solo una stagioni, nonostante avesse firmato un biennale al suo arrivo. I problemi fisici e lo scarso feeling con l’allenatore di allora Nils Liedholm, spinsero l’attaccante verso il Verona nella stagione successiva (la sua ultima da giocatore). I suoi compagni d’attacco Pietro paolo Virdis e Mark Hateley resero meglio di lui. Tornando al quel match giocatosi esattamente 35 anni fa, possiamo dire che il risultato fu giusto. I rossoneri passarono in vantaggio dopo 5 minuti, ma vennero rimontati da Alessandro Altobelli e Liam Brady. Poi a 20 minuti dalla fine, il definitivo pareggio di Paolo Rossi. L’allenatore dell’Inter era Mario Corso e l’arbitro di quella partita era Luigi Agnolin.

