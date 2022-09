Djokovic tra addio di Federer e cuore Milan: canta ‘Pioli is on fire’

Novak Djokovic, tra i più grandi tennisti al mondo, è un vecchio cuore rossonero. Non è riuscito a trattenersi neanche in un momento toccante

Daniele Triolo

Laver Cup 2022, quella trascorsa è stata l'ultima notte da tennista per Roger Federer e Novak Djokovic, rivale di tante sfide, ha presenziato a Londra così come tanti altri campioni di questo sport.

Djokovic, vecchio cuore rossonero: eccolo quando canta 'Pioli is on fire'

Ha fatto un po' da 'terzo incomodo' nell'epico duello tra gli amici Federer e Rafa Nadal, come spesso gli è capitato in carriera. Djokovic è rimasto dietro ai due, facendogli da coach, durante il match di doppio, dispensando loro pareri e consigli. Restando anche accanto a loro fino alla fine, quando tutti hanno pianto per il ritiro di Federer dall'attività agonistica.

Siparietto divertente, invece, verso la fine dell'evento. Durante una pausa, quando alla '02 Arena' hanno iniziato a pompare nelle casse 'Freed from desire' di Gala, Djokovic non è riuscito a trattenersi e ha tirato fuori tutto il suo amore, più che noto e riconosciuto, per i colori del Milan.

Djokovic, che è molto amico dell'attaccante svedese del Diavolo, Zlatan Ibrahimović, ha iniziato ad intonare l'ormai celeberrimo tormentone 'Pioli is on fire', che ormai risuona non più soltanto in ogni angolo della penisola, bensì anche sulla scena internazionale!