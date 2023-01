Darmian, che eleganza: il gesto verso i giocatori del Milan | (Video)

L'esterno, abile a giocare sia sulla fascia destra sia su quella sinistra e per questo tanto caro al tecnico Simone Inzaghi, come noto è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. Con il Milan Darmian ha esordito in Serie A, il 19 maggio 2007, in occasione della sconfitta interna contro l'Udinese (2-3) e ha giocato anche 3 partite in Coppa Italia.