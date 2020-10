ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il video con un coro dei tifosi rossonero contro la Juventus. In realtà il terzino sinistro ha evidenziato la prima frase del coro, dedicata al Milan: “Sarà perché ti amo“.

Il “problema” è che il coro dei tifosi prosegue con un “e chi non salta, è un porco juventino”. Un coro d’amore per il Milan dall’altra parte, e sfottò (sano, non violento, com’è giusto e rigoroso che sia) contro la Juventus.

