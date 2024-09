Milan, Reijnders è una furia con l’Olanda: altro gol spettacolare | Video

Già contro la Bosnia, qualche giorno fa, aveva segnato uno dei gol che sono valsi all'Olanda lo schiacciante 5-2. Anche nella giornata odierna, nella sfida contro la forte Germania valevole per la seconda giornata della Nations League 2024/2025, Tijjani Reijnders ha messo la sua firma. Passaggio filtrante di un compagno ad aprire la difesa e il mediano rossonero si è involato verso la porta, segnando un altro bel gol. Che sia un segnale per Paulo Fonseca su come impiegarlo con più efficacia al Milan?