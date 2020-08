Le 10 “prime volte” di Sandro Tonali (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’intervista e le curiosità raccontate da Sandro Tonali. Vi riproponiamo le dichiarazioni del giovane e talentuoso centrocampista, intervistato dai colleghi della Nazionale Italiana al momento della sua “prima volta” con la maglia dell’Italia.

Sandro Tonali è ufficiosamente un nuovo giocatore del Milan. È di queste ore la notizia che Paolo Maldini e il Presidente del Brescia Cellino hanno raggiunto l’accordo. Il Milan pagherà 10 milioni di prestito oneroso, altri 15 milioni per l’eventuale diritto di riscatto e altri potenziali 10 milioni di bonus.

Per un totale di 35 milioni di euro bonus compresi. Inoltre il Brescia avrà il 10% sulla futura rivendita (legata alla plusvalenza che il Milan eventalmente farà oltre i 35 milioni di euro).

Ecco anche cifre e dettagli per quanto riguarda il contratto che Tonali firmerà con il Milan: accordo quinquennale, fino al giugno 2025. Il centrocampista classe 2000 guadagnerà 2,2 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. Ricordiamo che Tonali al Brescia aveva rinnovato la scorsa estate per 600 mila euro netti l’anno.

Una trattativa imbastita quasi all’improvviso, con Tonali da maggio scorso promesso sposo dell’Inter. I nerazzurri però lo hanno mollato, anche per via delle diverse richieste di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo. Con i tempi giusti – come un suo intervento in scivolata nei tempi da calciatore – Paolo Maldini si è inserito nella trattativa e in pochi giorni ha trovato l’intesa con Tonali e con il Presidente del Brescia Cellino.

Un grande colpo di mercato del Milan: così facendo i rossoneri si apprestano a godersi un centrocampo super, che in Italia ha pochi eguali. Kessie e Bennacer, più Tonali, in attesa del ritorno di Bakayoko: massima allerta per gli avversari!

VIDEO – TOTTI E QUEGLI ELOGI A TONALI >>>