18 ottobre 1989 – Milan-Real Madrid 2-0: Rijkaard e van Basten (Video)

Il 18 ottobre 1989, a 'San Siro', Milan-Real Madrid di Coppa dei Campioni finì 2-0 per il Diavolo. In gol Frank Rijkaard e Marco van Basten

Esattamente 32 anni fa, il 18 ottobre 1989, si sfidarono a 'San Siro' il Milan di Arrigo Sacchi ed il Real Madrid di John Toshack. La partita, valida per l'andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1989-1990 poi vinta di rossoneri a Vienna contro il Benfica, terminò 2-0 per il Diavolo. Il Diavolo andò in rete grazie ai gol di Frank Rijkaard (9') e Marco van Basten (14'). Rivediamo tutto in questo video amarcord pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.