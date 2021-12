Udinese-Milan 1-1: gol e highlights (17^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Udinese-Milan, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. Zlatan Ibrahimovic evita la sconfitta ai rossoneri

La serata che serviva per riscattare l'eliminazione di Champions League stava per trasformarsi in un incubo per il Milan. Una partita troppo brutta per essere vera, terminata con un solo tiro in porta da parte dei rossoneri. Quel tiro in porta che, immeritatamente, ha consegnato un pareggio ormai insperato. Zlatan Ibrahimovic, in acrobazia, ha evitato al Milan una sconfitta che avrebbe acuito le sofferenza di una squadra ultimamente poco brillante. I tanti infortuni pesano, la sosta natalizia sarà ossigeno puro per Stefano Pioli per cercare di recuperare qualche importante tassello. In sostanza si tratta di un punto guadagnato. Ecco gol e highlights di Udinese-Milan in questo video pubblicato dal Diavolo su YouTube.