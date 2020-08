Stagione 1995/1996, Milan-Cagliari 3-2: gol e highlights (Video)

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso un match contro il Cagliari, datato, 5 novembre 1995. In quell’occasione, a San Siro, i rossoneri si sono imposti per 3-2 grazie ai gol di Paolo Di Canio, Gianluigi Lentini e Marco Simone. Ricordi tutti i gol della partita? Eccoli racchiusi in questo video:

