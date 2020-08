GUIDA TV – Milan-Cagliari: diretta su Sky Sport, matchday su Milan TV

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ultima giornata di campionato per il Milan, che affronta il Cagliari a San Siro. Un match che i rossoneri vogliono vincere per finire bene una cavalcata pazzesca post-lockdown. Occhio però ai sardi, che arrivano dalla vittoria per 2-0 contro la Juventus.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Milan-Cagliari:

SU SKY SPORT:

Dalle ore 19:45, su ‘Sky Sport‘ (canali 253 del satellite, 475 e 485 sul digitale terrestre), il pre-partita e la presentazione del match; dalle ore 20:45, sugli stessi canali, la diretta esclusiva del match Milan-Cagliari da San Siro.

SU MILAN TV

Ciao San Siro. Era dall’addio al calcio di Franco Baresi, dal giugno 1997, che l’ultima gara in casa del Milan non era contro il Cagliari. I rossoneri vogliono rispettare gli sforzi fatti per dare un nuovo volto alla propria annata nell’ultimo mese e mezzo, per questo vogliono chiudere nel giusto modo la stagione. Non ci sarà Rebić squalificato e nemmeno gli infortunati Romagnoli e Conti, ma idealmente la squadra sarà tutta unita, tutta coesa, senza distinzioni. In questo contesto, torna il Matchday formato casalingo dopo la partita contro la Sampdoria a Marassi, con un pre e un post-partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Per l’ultimo, distanziato, appuntamento con la Serie A, gli abbonati ritrovano il live del Club channel rossonero per un ricco e mirato Matchday da uno studio in costante collegamento con lo stadio. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 19.45 dell’1° agosto e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 20.45, con le immagini in diretta da San Siro e gli approfondimenti sull’intervista a Ismaël Bennacer e sulla conferenza stampa di Stefano Pioli realizzate a Milanello.

Durante la nostra 38° giornata, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 22.30, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali. Infine, a seguire, la differita integrale di Milan-Cagliari, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

All’andata, proprio contro il Cagliari alla Sardegna Arena, si sono visti i primi cenni, i primi sussulti, del Milan che sarebbe arrivato, come in effetti accade oggi, a fare 42 punti nell’anno solare 2020 e 38 punti nel girone di ritorno del campionato che va a concludersi. Statistiche di peso, che i rossoneri vogliono assolutamente migliorare anche contro il Cagliari reduce dalla significativa affermazione sulla Juventus.

