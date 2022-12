Serie A femminile, Sassuolo-Milan 0-1: gol e highlights (VIDEO)

Il Milan femminile ieri ha battuto in trasferta il Sassuolo 1-0 grazie alla rete di Kosovare Asllani: ecco gli highlights della partita

Il Milan femminile chiude il 2022 con una vittoria ai danni del Sassuolo. La partita disputata ieri allo Stadio 'Ricci' è terminata 1-0 in favore delle rossonere grazie ad un gol al primo minuto di gioco di Kosovare Asllani. Non è stata una partita particolarmente emozionante, ma tanto è bastato alle ragazze di Maurizio Ganz per tornare alla vittoria dopo la sconfitta casalinga contro la Roma della settimana scorsa. Il Milan sul proprio profilo Twitter ha pubblicato il gol e gli highlights del match contro il Sassuolo. Ecco, di seguito, i momenti salienti della gara. Milan, sorridi: ecco perché ritroverai Leao ancora più forte di prima