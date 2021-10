Serie A Femminile, Milan-Roma 1-1: gol e highlights della partita (Video)

Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso gol e highlights del pareggio del Milan Femminile contro la Roma

Inizio in salita per il Milan Femminile contro una Roma subito aggressiva e in vantaggio con Serturini. Nel corso del primo tempo le rossonere soffrono, ma riescono ad andare negli spogliatoi in svantaggio di un solo gol. Nella ripresa è tutta un'altra partita, soprattutto dopo il gran gol di Grimshaw. Le rossonere acquisiscono consapevolezza e sfiorano il gol in diverse occasioni. Finisce 1-1. Questi gli highlights pubblicati dal Milan attraverso il proprio profilo Twitter della sfida di ieri. Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio