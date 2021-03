Serie A Femminile, Milan-Empoli 1-0: gol e highlights del match (Video)

Dopo le sconfitte contro Juventus e Inter, il Milan Femminile ritorna alla vittoria nel match contro l'Empoli. Ecco gli e highlights

Dopo le ultime sfortunate uscite contro Juventus e Inter, il Milan Femminile ritorna alla vittoria contro l'Empoli. Un match risolto grazie al diagonale di Natasha Dowie, che ha segnato il suo gol numero 10 in questa stagione. Da sottolineare l'assist al bacio di Vero Boquete, brava inoltre a rubare palla a centrocampo e a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Ecco gol e highlights del match.