ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo Florentia e San Marino, il Milan Femminile di Maurizio Ganz si porta momentaneamente, in attesa di Juventus e Fiorentina, in testa in solitaria alla classifica del campionato di Serie A. Le rossonere ieri pomeriggio hanno battuto per 3-1 la Pink Bari grazie alla doppietta di Valentina Giacinti (il capitano delle rossonere ha anche sbagliato un rigore) e Natasha Dowie (terza rete nel torneo).

GOL E HIGHLIGHTS

